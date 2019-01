Druk wizytówek - co wziąć pod uwagę przy projektowaniu?

Druk wizytówek - co powinieneś wiedzieć przed zaprojektowaniem

Aby druk wizytówek był sensownym przedsięwzięciem, musimy dobrze przemyśleć, jak ma wyglądać karteczka z naszymi personaliami. Na kilka elementów musimy zdecydować się jeszcze przed przystąpieniem do wykonania projektu graficznego. To między innymi jej format oraz użyty do druku papier.